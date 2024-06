Qatar Airways firmerà il Premier Padel Tour e sarà il vettore ufficiale del torneo

Il circuito Premier Padel ha ufficializzato, nelle ultime ore, la sponsorizzazione pluriennale con Qatar Airways (nella foto la pubblicità dell’annuncio della partnership). Il vettore aereo arabo, attraverso il fondo sovrano nazionale Qatar Sports Investments (QSI), è proprietario anche dello stesso circuito “pro”. Diventerà title sponsor del format Premier Padel e delle Finals, oltre a presentarsi come official airline partner. Da qui il cambio di denominazione in Qatar Airways Premier Padel Tour e in Qatar Airways Premier Padel Finals (in programma a Barcellona, in Catalunya, dal 18 al 22 dicembre).