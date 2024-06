Crsytal Palace (Premier League): un graphic design innovativo per la maglia 2024/25 degli Eagles

L’aquila del Crystal Palace FC è protagonista del nuovo kit Home 2024/25 realizzato da Macron e presentato dal club londinese a poche settimane dal termine di una più che soddisfacente stagione in Premier League. Una nuova maglia che alla tradizione dei colori rosso-blu che da sempre contraddistinguono le casacche degli ‘Eagles’, abbina una ricercata ed esclusiva grafica che caratterizza tutta la divisa casalinga. Insieme al design creativo che dona un senso estetico unico, nel nuovo kit è inoltre presente un omaggio ai 100 anni di Selhurst Park, storica casa del Crystal Palace FC.

La nuova maglia ‘Home’ 2024/25 del Crystal Palace FC, a girocollo con bordi a coste, mantiene le tradizionali bande verticali rossoblù, ricreate per questa stagione attraverso una grafica ad effetto spray con al proprio interno, tono su tono, il disegno dell’aquila presente nel logo del club. Un pattern particolare, in stile ‘low poly art’, che attraverso l’utilizzo di forme geometriche semplici conferisce al soggetto un look astratto e stilizzato. Una scelta di stile moderna, di ispirazione moda e indubbiamente impattante. Questo stesso tema grafico è presente nel backneck personalizzato insieme al logo del club, alla scritta SOUTH LONDON AND PROUD, al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Crystal Palace FC, entrambi in stampa siliconata. Un altro importante dettaglio, ricamato in bianco nel retrocollo esterno, riporta due date, 1924 – 2024 e la scritta SELHURST PARK a celebrare il centenario dello storico impianto che ospita le partite casalinghe del club londinese. Da sempre la casa degli ‘Eagles’, venne inaugurato appunto nel 1924 in occasione di una partita contro il Sheffield Wednesday, alla quale assistettero 25000 spettatori. Il kit Home è completato da pantaloncini blu con bande laterali rosse e che riprendono l’esclusiva grafica della maglia. I calzettoni sono blu con due fini righe orizzontali bianca e rossa sul bordo superiore.