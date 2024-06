Adidas investe sull’arte per lanciare il pallone ufficiale di Euro2024

adidas ha aperto una nuova strada invitando due studi di design europei all’avanguardia, Gonzalez Haase AAS e Sabine Marcelis, a progettare i piedistalli per il pallone ufficiale della 17a edizione di UEFA EURO 2024, ospitata dalla Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

In un mondo come il nostro, trofei come UEFA EURO 2024, sono essenziali per rafforzare legami internazionali, unendo giocatori e spettatori di culture e paesi diversi attraverso l’amore e il rispetto reciproco per il calcio. Questo è il concetto incarnato dal Pallone Ufficiale UEFA EURO 2024, FUSSBALLLIEBE, che significa “amore per il calcio”.

Emblema di passione, unità e devozione che trascende confini e culture, FUSSBALLLIEBE celebra l’unità dell’Europa nella diversità, abbracciando un linguaggio universale di emozioni e identità fondato sui principi di semplicità, prospettiva, innovazione e distinzione di UEFA EURO 2024. Il plinto, che funge da piattaforma per il pallone ufficiale della partita – il palcoscenico di FUSSBALLLIEBE – porta l’attenzione su questo simbolismo per i giocatori, gli ufficiali di gara e gli spettatori di tutto il mondo. Elevando il piedistallo a forma d’arte, FUSSBALLLIEBE viene amplificato, sottolineando che possiamo avere diversi modi di espressione, ma tutti fanno parte dello stesso gioco.

Questo concetto risuona nel lavoro del duo di artisti multidisciplinari con sede a Berlino Gonzalez Haase AAS e della designer olandese Sabine Marcelis. Questo stesso concetto ha dunque spinto adidas e UEFA a invitare entrambi a interpretare FUSSBALLLIEBE attraverso le loro prospettive uniche e il loro personale approccio alla materialità. Per la partita inaugurale di UEFA EURO 2024TM a Monaco di Baviera il 14 giugno, Gonzalez Haase AAS ha creato un plinto con 24 lastre di alluminio colorate che rappresentano ogni squadra partecipante. Fondendo senza soluzione di continuità architettura e design, il piedistallo testimonia l’impegno di Gonzalez Haase AAS nel ridisegnare i confini tra arte e funzionalità. L’armonizzazione delle lastre di alluminio e l’incorporazione dei colori del pallone celebrano la gioia della FUSSBALLLIEBE e l’unità delle squadre che essa riunisce. Gonzalez Haase AAS presenterà inoltre dei plinti in edizione speciale per le partite di semifinale del 9 luglio a Monaco e del 10 luglio a Dortmund e per la finale del 14 luglio a Berlino.

Il design del plinto di Sabine Marcelis solleverà il pallone per tutte le restanti partite della fase a gironi nei 10 stadi ospitanti della Germania. Realizzata in resina, l’elegante scultura fonde il minimalismo con elementi strutturali innovativi, tra cui un interno cavo per garantire leggerezza e trasparenza. Quattro versioni del piedistallo in rosso, verde, blu o giallo celebrano l’identità di tutte le città ospitanti. Marcelis mette in parallelo i valori di unità e lavoro di squadra del calcio con la sua visione artistica, infondendo nel suo lavoro armonia e coesione. Attraverso il suo approccio innovativo, invita gli spettatori a contemplare l’intersezione tra arte, design e ambiente costruito, catturando l’energia collettiva e la passione accesa dalla FUSSBALLLIEBE.

Gonzalez Haase AAS ha dichiarato: “Ci avviciniamo al design come farebbe uno scultore. Era importante che l’oggetto avesse qualcosa che giocasse con lo spazio e si collegasse allo spazio circostante. Lavorando con le lame, abbiamo portato la luce nell’oggetto. Grazie al riflesso della luce su ogni colore, l’oggetto diventa vivo. Il suo aspetto sarà sempre diverso. Anche se il colore non cambia, è la luce a farlo. Ogni lama, infatti, riflette il colore successivo. E così si fondono l’un l’altro”. (fonte: Adidas Italia)