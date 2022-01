Costa (MinSalute): “Il nuovo protocollo è un passo assolutamente positivo”

“Il nuovo protocollo è un passo assolutamente positivo, frutto di un percorso condiviso tra le regioni, la Lega calcio Serie A e l’Esecutivo guidato da Draghi. C’era bisogno di dare chiarezza perchè ci fossero condizioni omogenee su tutto il territorio nazionale: in questo senso il protocollo è un passo avanti perché stabilisce norme chiare senza nessuna possibilità di interpretazione a livello locale”. Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Il mondo del calcio va considerato come un vero e proprio comparto economico e dunque va aiutato e sostenuto, anche perché ha sofferto moltissimo in questa pandemia”.