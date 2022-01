888poker festeggia i suoi primi 20 anni con Chris Eubank Jr: il pugile britannico sarà il nuovo ambasciatore 

888poker ha annunciato, nel suo 20° anniversario, la nomina del due volte campione del mondo dei pesi medi IBO Chris Eubank Jr. (nella foto in primo piano) come nuovo ambasciatore culturale. Attualmente numero q della World Boxing Association e di BoxRec nella categoria dei pesi medi, nel 2021 il pugile ha sconfitto Marcus Morrison e Wanik Awdijan, e per il 2022 c’è in programma un attesissimo scontro contro Liam Williams.

Fuori dal ring, Chris Eubank Jr. è un appassionato e abilissimo giocatore di poker. In passato, ha disputato partite di poker high stakes in tutto il mondo, con anche un’apparizione nella serie di poker high stakes di PokerGo – Poker After Dark.

La firma di Chris Eubank Jr. coincide con il 20° anniversario di 888poker, che sarà celebrato durante tutto l’anno. Fondato nel 2002, 888poker è cresciuto fino a diventare uno degli operatori leader nel mondo. Ad oggi, ha coinvolto oltre 15 milioni di giocatori, distribuito oltre 25 miliardi di mani e assegnato più di 6 miliardi di dollari in premi per tornei di livello mondiale.

Per le celebrazioni 888poker ospiterà vari eventi durante l’anno, compresa una serie di appuntamenti incentrati sui giocatori, con Chris Eubank Jr. «Il poker – ha dichiarato il pugile – è una delle grandi passioni della mia vita, quindi sono felice di collaborare con 888poker. Per me, la bellezza del poker sta nella sua comunità e 888poker sta facendo un lavoro fantastico nel renderlo più divertente e coinvolgente per i giocatori di tutti i livelli con la sua piattaforma, facile da usare. Sono entusiasta di dare ufficialmente il via alla partnership nei prossimi mesi e non vedo l’ora di incontrare la comunità di 888poker ai tavoli!».