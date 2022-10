Conor McGregor (UFC) nuovo brand ambassador della piattaforma XTB

Conor McGregor è un campione UFC in diverse categorie di peso, imprenditore e icona mondiale del business e dello sport. Nelle ultime ora ha ufficializzato la partnership con la piattaforma di investimento globale XTB (con sede in Polonia), di cui sarà brand ambassador.

Originario di Crumlin (Dublino) McGregor è stato apprendista idraulico e combattente dilettante prima di irrompere sulla scena dell’UFC nel 2013. Ha rapidamente scalato la classifica, vincendo l’UFC Featherweight Championship nel 2015. McGregor ha poi fatto la storia diventando il primo combattente nella storia dell’UFC essere campione in due divisioni di peso contemporaneamente, vincendo l’UFC Lightweight Championship nel 2016. Come primo lottatore in assoluto ad detenere due cinture UFC contemporaneamente, Conor McGregor passerà alla storia come un grande combattente e uno degli atleti di maggior successo di tutti i tempi.

Al di fuori dell’Ottagono, McGregor ha riscontrato un successo simile negli affari. L’ex pluricampione UFC cerca sempre di aggiungere nuovi progetti di business alla sua lista. Ha fondato il marchio di whisky in più rapida crescita sul mercato, ha investito in una moltitudine di iniziative imprenditoriali legate allo sport, possiede un ristorante ed è persino diventato il volto principale del popolare gioco online. Conor McGregor ha appena avviato una partnership con una società di investimento globale, XTB, ed è diventato l’ambasciatore globale del marchio. In un’intervista parla della mentalità, della fiducia e della passione che lo hanno portato da una palestra in un sobborgo fuori Dublino alla fama mondiale, rendendolo il più grande nome della UFC. Le sue riflessioni sono rilevanti non solo per lo sport, ma possono anche essere preziose nella vita di tutti i giorni.

Ti sei costruito la tua strada per il successo, partendo dalle palestre di boxe di Crumlin e arrivando ad un campionato UFC. Raggiungere la prima posizione deve aver richiesto molta determinazione. Come trovi la tua motivazione interiore per migliorati costantemente?

Conor McGregor: Ho sognato da quando ero bambino di essere il migliore al mondo. Volevo dare una vita incredibile a me stesso e alla mia famiglia. E non ho mai permesso a niente di fermarmi. Mi sono messo al lavoro, ho corso dei rischi e i risultati sono arrivati.

Qual è per te la cosa più importante in uno sport? Ci sono lezioni dallo sport che potrebbero essere tradotte in lezioni di vita?

Lo sport insegna a rialzarsi dopo una caduta. Lottare, in modo specifico, te lo insegna. Un giorno verrai messo fuori combattimento e colpito, proprio come nella vita. Quello che conta è come reagisci. Se riesci a resistere ai colpi e continuare a lottare, otterrai il successo, in un modo o nell’altro.

La tua carriera sportiva mostra che hai battuto mentalmente molti dei tuoi combattimenti anche prima del primo round. Sei d’accordo sul fatto che la mentalità giochi un ruolo fondamentale nel determinare il raggiungimento del successo?

È una combinazione di preparazione mentale e fisica. Chi ha una motivazione indistruttibile e una visione chiara non si lascerà mai scoraggiare o distrarre. Devi essere mentalmente ed emotivamente dedicato e preparato al 100%.

Le persone spesso pongono limiti al loro potenziale. Qual è il tuo miglior consiglio per superare i propri limiti?

Non esistono limiti reali a ciò che si può fare! I limiti sono imposti da te stesso o dalla società. In verità, tutto è possibile se ci metti il ​​cuore e la mente.

Le arti marziali sono molto impegnative, sia fisicamente che mentalmente. Ogni combattimento ha bisogno di una preparazione perfetta: esercitazioni pesanti ma anche preparazione di un piano. Come si prepara una strategia vincente?

Bene, si tratta di conoscere il tuo avversario dentro e fuori. E si tratta di prepararti a un punto tale in cui puoi fidarti di te stesso, mentalmente e fisicamente, per essere pronto a tutto. Sun Tzu disse: “Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie”.

Come combattente, è bene capire la risposta allo stress e come funziona. Come affronti lo stress nella situazione più stressante?

Il mondo sta guardando, non c’è più modo di nascondersi. Ma mi piace la pressione. Mi motiva e mi porta in un altro posto. Mi blocca nel momento, aumenta la mia consapevolezza, mi fa apprezzare tutto ciò che ho realizzato e mi ricorda cosa devo fare.

Eccelli allo stesso modo nello sport e negli affari. Eri l’atleta più pagato l’anno scorso. Hai dimostrato di avere un senso degli affari: le attività in cui hai investito si sono rivelate redditizie. Cosa pensi determini il successo negli affari?

Bene, molti atleti investiranno semplicemente i loro soldi e lasceranno che gli “esperti” gestiscano la vita quotidiana. Non me. Non puoi semplicemente investire denaro; devi investire il tuo tempo, le tue emozioni e prendere un impegno personale. Prendo un ruolo attivo in ogni impresa. Contribuisco ad assicurarmi di coinvolgere le persone giuste, i nostri processi sono di alta qualità e le nostre aspettative non vacillano mai.

Vedi delle somiglianze tra affari e sport?

Se vuoi vincere, devi metterci tutto te stesso. Devi prepararti, devi conoscere i tuoi avversari. Devi capire te stesso, i tuoi punti di forza e di debolezza, e devi essere dedicato per essere esperto.

Lo sport così come gli affari possono essere imprevedibili. Come affronti le situazioni in cui le cose non vanno come previsto?

Bene. Ho avuto battute d’arresto in passato, succede. Per me, puoi imparare di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Impari dai tuoi errori, studi il tuo fallimento per vedere dove è andato storto e lo usi come motivazione. Le battute d’arresto sono brutali, ma ogni sconfitta che ho subito mi ha motivato a migliorare.

Molte persone si sentono a disagio a parlare di denaro. Stai parlando apertamente dei tuoi guadagni e investimenti. Pensi che la gente parli ancora troppo poco di finanza?

Parlo di soldi in modo che le persone capiscano che puoi provenire da qualsiasi background e avere successo negli affari. Non è solo un club per i ragazzi di Wall Street. Se qualcuno vede me, un lottatore professionista che non è mai andato all’università, parlare di affari, allora potrebbe dire “posso farlo anch’io!”