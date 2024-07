Combat Sports: l’italiano Samir Elmi nella gabbia di “UAE Warriors 52” (Arabia 14)

Il mondo delle arti marziali miste (MMA) si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: il UAE Warriors 52 (Arabia 14) alla Adnec Marina Abu Dhabi (nel pomeriggio di oggi dalle ore 18 italiane).

Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche l’italiano Samir Selmi accompagnato dal suo maestro Agostino Derosa, che dopo la schiacciante vittoria al WOLF FC 4 è pronto a dare spettacolo e a cercare la gloria sul palcoscenico più prestigioso degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Non a caso supportato, come format, da partner del calibro di Experience Abu Dhabi, Palm Sports, Abu Dhabi Sports TV e soprattutto da Abu Dhabi Sports Council.

Selmi, noto per la sua tenacia e il suo stile di combattimento aggressivo, affronterà, nei pesi welter, un avversario di grande calibro (Omar Tugarev), promettendo di regalare ai fan un incontro emozionante. L’atleta italiano ha lavorato duramente in palestra, perfezionando le sue tecniche e migliorando la sua preparazione fisica, determinato a portare a casa una vittoria che potrebbe catapultarlo tra i migliori della categoria.

Il UAE Warriors, evento di punta delle MMA negli Emirati, è noto per attirare alcuni dei migliori talenti del mondo. Quest’anno, la card sarà ancora più stellare grazie alla partecipazione di atleti provenienti dai camp di due leggende del mondo delle MMA: Khabib Nurmagomedov e Deiveson Figueiredo. La presenza di questi combattenti non farà altro che aumentare l’attesa e l’eccitazione per la serata.

Gli atleti allenati da Nurmagomedov, ex campione imbattuto della UFC, sono famosi per la loro disciplina, resistenza e abilità nel grappling, caratteristiche che riflettono l’eredità del loro allenatore. Dall’altra parte, i combattenti del team di Figueiredo, ex campione dei pesi mosca UFC, sono noti per la loro esplosività e tecnica sopraffina.

La determinazione di Selmi e la sua voglia di vincere potrebbero portarlo a sorprendere tutti e a ritagliarsi un posto d’onore nel panorama delle MMA.