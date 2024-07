Amazing Thailand nuovo back sponsor della maglia del Latina calcio (Lega Pro)

Novità marketing in casa Latina calcio (club di Lega Pro). La realtà calcistica pontina ha annunciato proprio in queste ore la nuova partnership con Amazing Thailand. Sarà back sponsor sulle maglia Home del club per la prossima stagione 2024/25.

Amazing Thailand (nella foto in primo piano il logo dell’ente promo-turistico) è un’iniziativa dell’Autorità del Turismo della Thailandia (TAT), ente governativo dedicato alla promozione del turismo in Thailandia. La TAT è conosciuta a livello globale per le sue campagne innovative che mostrano le meraviglie culturali, naturali e gastronomiche della Thailandia, attraendo milioni di visitatori ogni anno.

Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente del turismo thailandese in Italia, ha dichiarato: “Il calcio è uno sport che trascende le barriere culturali e unisce le persone. Vogliamo sfruttare il potere dello sport per creare connessioni emotive. La Thailandia può creare un legame emotivo positivo con i fan italiani del Latina Calcio, con la possibilità di aprire le porte a partnership commerciali e investimenti tra aziende thailandesi e italiane”.