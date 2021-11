Collaborazione Replay-Macron per la terza maglia (stagione 2021/22) del Calcio Padova (Serie C)

Ideata dal main sponsor di maglia “Replay” (già attivo in partnership strategiche nel mondo del calcio) e realizzata da Macron, la nuova terza maglia del Calcio Padova (quest’anno nel girone “A” della Serie A). Un prodotto particolarmente ricercato a livello di design e immagine, che attirerà l’attenzione dei tifosi biancorossi. Scudetto coloro oro antico sul petto (oltre che per tutti i partner commerciali visibili sulla jersey) e una scelta grafica che presenta un disegno (in stile armatura medievale) di color grigio antracite.

Attualmente i biancoscudati, guidati da mister Pavanel, sono al 4° posto provvisorio del campionato di Serie C (devono però recuperare il match interno con la Juventus U23). Domani, alle ore 14:30, sono attesi dal Piacenza nella gara ufficiale del 15° turno (stagione 2021/22).