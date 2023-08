Coinmerce nuovo partner ufficiale del team UCI WT Jumbo-Visma

La Jumbo-Visma (uno dei team più popolari del circuito UCI World Tour) si lega al nuovo colosso olandese Coinmerce. La piattaforma di exchange di bitcoin e criptovalute, con sede ad Aalsmeer, si unisce alla squadra di ciclismo “pro” come “official technical partner“. Una parte della sponsorship in esame (quella relativa ai premi gara) verrà pagata in bitcoin (dipenderà dal prezzo della criptovaluta).

«La nostra collaborazione con Coinmerce si adatta allo sviluppo che è attualmente in atto nell’intero settore dello sport di punta», ha spiegato il direttore tecnico Richard Plugge. «Nuove iniziative e aziende innovative cercano connessioni con le squadre sportive per raggiungere un vasto pubblico…».

In totale il team olandese Jumbo-Visma può contare su ben 98 aziende partner suddivise in 5 distinti format commerciali (main sponsor; co-sponsors; subsponsors; official/tecnhical partner; official/technical suppliers).