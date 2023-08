One Express per il 5° anno al fianco del Bologna FC (Serie A)

Per il 5° anno consecutivo si rinnova la partnership con la squadra bolognese, attraverso l’uso della pubblicità virtuale (virtual adv), una formula che ha già dimostrato la sua efficacia negli anni precedenti. Sul prato a bordo campo e dietro ciascuna porta durante le partite allo stadio Dall’Ara di Bologna e Coppa Italia.

Come top partner, One Express sarà dunque presente sul backdrop e backled nel retro interviste, e sui led a bordocampo.

“Nonostante la pubblicità non sia fisicamente presente nella struttura”, spiega Roberto Taliani, Responsabile Marketing e Comunicazione del marchio One Express, “Sarà chiaramente visibile ai telespettatori grazie a un sistema che sfrutta gli spazi vuoti nei 90 minuti di gioco. Questo formato unico, uno dei primi in Italia nel contesto calcistico, continuerà a stupire per la sua innovazione tecnologica anche in questa nuova stagione. La comunicazione e il marketing di One Express puntano a creare situazioni sempre nuove ed emozionanti, coinvolgendo il pubblico attraverso spot televisivi, radiofonici e iniziative come RistorantOne, la guida ai ristoranti per camionisti realizzata in collaborazione con le Regioni d’Italia e i nostri Affiliati, che ci hanno segnalato luoghi per gustose soste nella loro area di competenza”.