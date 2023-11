Ciclismo: presentato il progetto della 7a edizione del Tour of the Alps. In campo Infront per 5 anni

Con sei edizioni già alle spalle, il Tour of the Alps ha presentato martedì 21 novembre a Milano il suo percorso 2024 e gli obiettivi che il G.S. Alto Garda – assieme ai territori dell’Euregio che da sempre sono artefici e primattori di questo progetto: il Tirolo, l’Alto Adige e il Trentino – punta a raggiungere. Dal 15 al 19 aprile l’evento euroregionale vuole confermarsi e continuare a stupire, valorizzando un format salito alla ribalta internazionale grazie al suo carattere innovativo.

L’accordo quinquennale stipulato con Infront – leader mondiale nel marketing sportivo, con un portfolio di assoluto livello – è l’elemento di grande novità dell’edizione 2024 e la conferma del trend evolutivo di un progetto che in qualche modo esce dai canoni del ciclismo tradizionale. Intorno alla gara ed al suo indiscusso spessore tecnico, difatti, sempre più il Tour of the Alps si conferma un universo valoriale dove il termine “valore” può essere declinato in diverse accezioni: tecnico, economico, promozionale, ambientale e sociale.

Rendere i territori attraversati – assieme alle squadre ed agli atleti – protagonisti di una corsa bellissima e molto seguita dal pubblico televisivo internazionale è stato fin dall’inizio il tratto distintivo del Tour of the Alps, a cui nel corso degli anni ha dato sostanza un team organizzativo costruito su logiche professionali che esaltano anche le competenze di coloro che danno il proprio contributo a titolo di puro volontariato.

Allo stesso modo, lo sforzo sempre maggiore nel creare animazione e coinvolgimento delle comunità locali è un invito a ritrovarsi insieme, festosamente, intorno alla carovana, ben recepito dalle località ospitanti che in questo modo conferiscono al fatto sportivo un respiro molto più ampio.

A livello di contenuti e di temi, inoltre, l’edizione 2024 va ad implementare una serie di appuntamenti e iniziative che creano nuovi bacini di interesse. Ne sono esempio la “Bike Experience” voluta da Infront per far conoscere l’evento ad un gruppo di opinion leader, o le attività collaterali in fase di progettazione per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di interesse generale, che culmineranno nell’ultima giornata con una pedalata di rilevanti testimonial. Questo, e molto altro, è l’universo valoriale del Tour of the Alps.

Hanno preso parte alla conferenza stampa (nella foto sopra) presso Prime Time Loft di Milano Bicocca, tra gli altri: il Presidente del GS Alto Garda Giacomo Santini, il Presidente della UEC Enrico Della Casa, il Presidente Federciclismo Austriaca Harald Mayer, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Capo del Dipartimento Ricerca e Innovazione di Tirol Werbung Christian Wührer, il Direttore Finanziario di IDM Südtirol Andrea Zabini, il Vicedirettore della Gazzetta dello Sport Pier Bergonzi, il Managing Director di Infront Italia Alessandro Giacomini e il General Manager del Tour of the Alps Maurizio Evangelista. A commentare il percorso del Tour of the Alps 2024 sono stati Daniel Oss, l’ex campione di ciclismo Giuseppe Saronni, l’ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo Davide Cassani e svariate personalità del mondo media.