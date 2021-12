Ci becchiamo all’Euganeo! Nuova campagna comunicazione del Calcio Padova

“Ci Becchiamo all’Euganeo” è la nuova campagna abbonamenti biancoscudata per il girone di ritorno 2021/2022, nata da una collaborazione con l’agenzia di comunicazione padovana SUPERFLY LAB, darà la possibilità di seguire il Calcio Padova per le restanti 9 gare casalinghe (il club veneto di mister Pavanel sarà opposto al Legnago, alla Pro Patria, al Lecco, alla Pro Sesto, alla FeralpiSalò, al Mantova, al Piacenza, alla Giana Erminio e alla Virtus Verona) a prezzi agevolati, soprattutto per giovani, Over 65, donne e studenti universitari.

Una campagna giocata sulla simpatia e l’ironia (l’immagine della “gallina” è da sempre abbinata alla città di Padova) per chiamare a raccolta la fan base in vista del girone di ritorno, che vedrà il Padova Calcio puntare a conquistare l’accesso diretto alla serie B. Per farlo dovrà però recuperare i 2 punti che la separano dal SudTirol (anche se il club dell’Alto Adige, leader provvisorio nel girone “A”, deve recuperare 2 gare).

Il Calcio Padova ha comunicato che, a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 22 dicembre 2021 e fino alle 23.59 di giovedì 13 gennaio 2022, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e punti vendita) gli abbonamenti per tutte le gare del girone di ritorno (regular season).