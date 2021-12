Barclays investe nel calcio femminile. Budget “monstre” del valore di 35 milioni di euro

(di Marco Casalone) – L’istituto di credito britannico Barclays ha recentemente annunciato il rinnovo fino al 2025 degli accordi di sponsorizzazione con la Football Association (FA, l’organo di governo del calcio inglese) e la Premier League (la massima serie del campionato calcistico d’Oltremanica): in aggiunta, la banca internazionale si è impegnata ad investire, nei prossimi tre anni, la cifra record di oltre 30 milioni di sterline (oltre 35,5 milioni di euro) a sostegno delle competizioni femminili (professionistiche e giovanili).

Barclays è dal 2019 lo sponsor principale della Women’s Super League (WSL) e, a partire dalla stagione 2022/23, diventerà title sponsor anche della seconda serie, la FA Women’s Championship: verrà inoltre estesa anche la collaborazione nella FA Girls’Football School Partnership, che ha già visto la partecipazione di 12.000 scuole che hanno offerto alle loro studentesse la possibilità di iniziare a giocare a calcio, con l’obiettivo di arrivare entro il 2024 ad oltre 20.000 istituti partecipanti.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barclays come nuovo title sponsor dell’FA Women’s Championship, un campionato che occupa un ruolo fondamentale nello sviluppo delle giovani calciatrici del nostro paese” ha commentato il Director of Women’s Professional Game della FA Kelly Simmons, “Barclays ha da sempre sostenuto la crescita del calcio femminile e ancor più con il suo investimento nel nostro Inspiring Positive Change, progetto attraverso il quale puntiamo, entro il 2024, a garantire una parità di accesso per tutte le ragazze al 90% delle scuole primarie e secondarie”.

Il direttore commerciale della Premier League, Will Brass, si è invece detto “lieto di estendere di altri tre anni la nostra storica collaborazione con Barclays, un partner che negli ultimi due decenni ha sempre dimostrato il suo sostegno alla nostra lega, sia dentro che fuori dal campo”.

La notizia dell’accordo giunge in un momento di particolare ascesa per il calcio femminile in Inghilterra: uno studio degli analisti statunitensi di Nielsen Sports ha infatti rivelato come, anche grazie ai nuovi accordi sulla concessione dei diritti televisivi con le emittenti BBC e Sky Sports, la Women’s Super League potrebbe riuscire ad attirare oltre 14 milioni di telespettatori a stagione, diventando in questo modo la quarta competizione sportiva nazionale più vista sul piccolo schermo.