ChainOn.it sbarca nelle sponsorship sportive del golf

Grazie ad un accordo con Dashlo SP Zoo, attraverso l’agenzia di Sport Marketing Movantia, da oggi sono presenti su www.chainon.it le offerte di sponsorizzazione di 85 dei migliori Golf club italiani, tra i quali il Golf Club Nazionale, riconosciuto come uno dei migliori 10 in Italia da diversi siti specializzati.

Una opportunità senza eguali per investitori di ogni dimensione che, con pochi e semplici click, potranno conoscere, negoziare e acquistare sponsorizzazioni in uno sport dalle grandi potenzialità comunicative per reputazione, target, visibilità, capacità di sviluppare prestigiose attività di relazione in luoghi esclusivi che garantiscono la possibilità di incontro tra professionisti, imprenditori e brand che vogliono far parte di una community di valore.

Le offerte permettono la presenza costante degli sponsor all’interno di ciascun circolo, ma anche la partecipazione ad eventi finalizzati alle imprese con importanti occasioni per conoscere partner d’affari e promuovere prodotti o servizi.

L’elenco dei Golf Club presenti su ChainOn e legati a Dashlo è consultabile QUI.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“La partnership conclusa oggi con Dexx attraverso Movantia Sport Marketing rappresenta una accelerazione importante per ChainOn, perché ci porta in uno sport in grande crescita sia dal punto di vista della pratica che degli investimenti. Grazie alla semplicità della nostra offerta digitale, al know-how in sport marketing e alle nostre skills nell’area del digital, sono certo che porteremo benefici rilevanti, non solo in termini finanziari, ma anche nella capacità di far conoscere le occasioni uniche che questo sport offre nel business”.

Fabio Fabbi – Founder e CEO di Movantia

“Siamo entusiasti di avere ChainOn al nostro fianco per proporre alle aziende in modo innovativo le offerte di sport marketing Dashlo Golf legate al golf italiano. Il golf è uno sport in crescita, con una audience dalle caratteristiche precise, e grazie a ChainOn riusciamo a mostrare tutto il potenziale di un format di promozione dove le PMI, e non solo, possono scegliere i golf club più interessanti per sviluppare visibilità e affari.”