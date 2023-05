ChainOn e Virtus Segafredo Bologna lanciano i nuovi pacchetti di sponsorizzazione per i “Playoff2023”

La Segafredo Arena si riempirà della passione e del calore di oltre 10.000 persone: su www.chainon.it/virtus, sono disponibili i nuovi pacchetti di sponsorizzazione a prezzi competitivi, con cui le micro, piccole, medie imprese, oltre agli studi professionali, hanno l’opportunità di essere protagoniste al fianco delle “Vu Nere” in occasione dei Playoff.

Alla luce dei risultati raggiunti dalla collaborazione tra ChainOn e Virtus Segafredo Bologna nel corso della Regular Season, sono ora disponibili sul marketplace digitale le nuove occasioni di sponsorizzazione rivolte anche alle piccole/medie imprese e agli studi professionali che vogliono essere al fianco delle “Vu Nere” durante i #Playoff2023.

I nuovi pacchetti sponsorizzativi sono pensati per permettere alle aziende di vivere da protagonista la fase più calda e sentita della stagione nel contesto della Segafredo Arena, che si riempirà del calore e della passione di 10.000 tifosi: comprando i pacchetti, si potrà aumentare la visibilità del proprio brand e vivere le partite a due passi dai protagonisti bianconeri con posti in parterre, ma anche avere accesso all’area hospitality, ed usufruire di altre opportunità decisamente coinvolgenti.

Su www.chainon.it/virtus, tutti i dettagli delle offerte, disponibili in numero limitato e ad un prezzo competitivo; il tutto, concludendo un accordo disintermediato ed immediato, grazie alla tecnologia sulla quale si basa la piattaforma.

“Siamo molto contenti che una Società del prestigio di Virtus Segafredo Bologna abbia valutato positivamente il lavoro fatto insieme in questo anno ed abbia deciso, in occasione del momento più importante della stagione, di proporre una nuova offerta che, forte delle esperienze del passato, sarà ancora più vicina alla passione dei potenziali partner bianconeri” – dice Giovanni Palazzi, CEO di ChainOn – “I pacchetti disponibili su ChianOn sono rivolti soprattutto alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti che spesso pensano, sbagliando, che sponsorizzare abbia costi più elevati e, al contempo, non sanno cosa e come acquistare. Con Chainon.it, in modo semplice, si possono scoprire i formati in vendita, analizzarla senza pressione e, se si vuole, negoziarli e comprarli dalla propria scrivania scoprendo che Virtus Segafredo Bologna, grazie ad un coinvolgimento senza eguali, è un media ai vertici dell’efficacia.”