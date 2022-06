ChainOn arriva in Serie A legandosi al marchio dell’Empoli FC

L’Empoli F.C. diventa partner di ChainOn e proporrà le sue sponsorship attraverso il digital marketplace della sponsorizzazione sportiva.

ChainOn ha raggiunto un accordo di partnership con l’Empoli Football Club che diventa così il 1° club di Serie A di calcio a proporre le sue sponsorizzazioni attraverso www.chainon.it , il digital marketplace per la compravendita di sponsorship in cui gli accordi vengono raggiunti attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari, intelligenza artificiale e blockchain.

L’accordo con l’Empoli rientra nell’ambito del Progetto “Innovation Partnership” di ChainOn, la punta di diamante di lancio del marketplace. ChainOn si propone di rivoluzionare il mondo delle sponsorizzazioniattraverso la disintermediazione, la digitalizzazione dei processi e gli smart contract, uno strumento blockchain che permette di sottoscrivere contratti con la validità di quelli tradizionali, ma negoziabili in ore e non in settimane o mesi, con funzioni attive per definire e liquidare corrispettivi variabili legati ai risultati di comunicazione (come l’audience tv o il numero di follower sui social media) e con la possibilità di raggiungere accordi anche per brevi periodi, come una singola partita.

Una killer application per liquidizzare le sponsorship invendute in Serie A il cui valore, nella scorsa stagione, ha superato i 40 milioni di euro.

Grazie alla partnership, Empoli F.C. potrà proporre le proprie sponsorizzazioni sulla “piazza” ad accesso riservato di ChainOn. Qui, investitori (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie alla tecnologia, si incontrano, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi. Il tutto all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn sono il 97% in meno di quelle medie praticate dal mercato (3% anziché 15%).

Fino al 30 giugno la registrazione su www.chainon.it prevede l’azzeramento dell’abbonamento e commissioni sulle compravendite ridotte dal 3 all’1%.