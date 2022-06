La Juventus FC abbandona Konami e annuncia nuova partnership con EA Sports

(di Antonio Spina) – Konami ha annunciato la fine del contratto di licenza con la Lega Serie A e la Juventus Football Club. Di conseguenza, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero non sarà partner della Serie eFootball per la stagione 2022-23. La Vecchia Signora contestualmente interrompe la partnership esclusiva con Konami (azienda giapponese) per unirsi ad EA Sports, competitor statunitense nel settore del gaming a tema calcistico.

Con il trasferimento dal prodotto eFootball alla nuova versione di FIFA 23, ora EA Sports Fc, la società tornerà a riappropriarsi del proprio official name “Juventus”, sostituendo la catalogazione “Piemonte Calcio” delle ultime edizioni.

“Il nostro contratto di license con la Lega Serie A e la Juventus F.C.sta arrivando ad una conclusione”, si apprende così dal sito web di Konami. “La rappresentazione del club non sarà intaccata sia su eFootball 2022 per console che su mobile. Ciò non impatterà i players acquistati dagli utenti su Dream Team, che possono essere usati normalmente in-game. Gli altri club partner italiani SSC Napoli, SS Lazio, AS Roma ed Atalanta BC rimarranno disponibili in via esclusiva in eFootball.”