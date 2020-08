Cetilar si conferma main sponsor del Parma Calcio per il 4° anno consecutivo

Nella giornata di oggi è stato annunciato il rinnovo della partnership tra il Parma Calcio 1913 e PharmaNutra S.p.A. attraverso il brand Cetilar.

Cetilar campeggerà dunque per la 4a stagione consecutiva sulle maglie del Parma Calcio. Il brand, sempre più noto al grande pubblico, è presente anche in altre discipline come il motorsport, il running, la vela e gli sport paralimpici. Anche per la stagione 2020/21 Cetilar e PharmaNutra accompagneranno il Parma Calcio 1913 in campo durante ogni battaglia sportiva. Cetilar sarà anche presente in tutte le divise della linea “training” targata Erreà, presentata durante la conferenza odierna, e quindi sarà al fianco dei crociati anche nel lavoro quotidiano al Centro Sportivo. Per non parlare della pluriennale collaborazione tra l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte e lo staff medico crociato.

“PharmaNutra e Cetilar saranno al nostro fianco anche il prossimo anno – ha dichiarato il Presidente del Parma Calcio 1913 Pietro Pizzarotti – e vi assicuro che non è una cosa scontata, anzi. È un segnale forte, di condivisione di valori, di identità, di obiettivi. In un momento complesso per tutto il mondo, non solo per l’Italia, fare squadra è fondamentale. Per questo siamo ancora più contenti di condividere con Cetilar®️ il nostro percorso per un’altra stagione: siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d’onda, e non vediamo l’ora di continuare questo cammino insieme. Ci auguriamo di continuare a raccogliere entrambi grandi soddisfazioni”.

“Facciamo i complimenti alla squadra e alla società per l’ottimo campionato e siamo davvero felici di poter affiancare il Parma Calcio anche per la prossima stagione di Serie A: è una decisione che abbiamo preso durante il lockdown, per consolidare ulteriormente un rapporto che, come già evidenziato in altre occasioni, va ben oltre la semplice sponsorizzazione”, ha spiegato il Consigliere Delegato di PharmaNutra Carlo Volpi nel corso della conferenza stampa.