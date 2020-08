AC Milan ringrazia Guadagnini per il lavoro svolto nell’area comunicazione

Fabio Guadagnini, Chief Communication Officer del club (nella foto in primo piano), e AC Milan hanno concordato di concludere il rapporto professionale che li lega (a decorrere dal prossimo 4 settembre 2020).

“Sono molto grato a Fabio per la sua costante professionalità, la sua dedizione sia nel lavoro che verso il Club – ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Club Ivan Gazidis -. Fabio ha sempre posto gli interessi del club davanti a tutto e ha dato un contributo significativo al Milan durante la sua permanenza. A nome di tutto il club, e in particolare a titolo personale, vorrei ringraziare Fabio per il suo costante supporto e contributo, e augurargli tutto il meglio per i suoi nuovi impegni professionali”.

“Rivolgo a Fabio Guadagnini tutti i miei auguri per un futuro professionale di successo – ha aggiunto il Presidente del club Paolo Scaroni – Fabio si è rivelato un vero professionista nel difficile campo della comunicazione sportiva”.

“Sono onorato e orgoglioso di aver fatto parte del Milan – ha detto Fabio Guadagnini – In questi anni così intensi ho sempre agito per il bene del club. Ringrazio il Milan, che è e sarà parte della mia vita, e il suo Senior Top Management per la fiducia. Grazie ai miei colleghi per il sostegno e la collaborazione. E’ un’esperienza che mi ha reso più forte e pronto per la mia prossima sfida professionale. Auguro al Milan e ai suoi magnifici tifosi un futuro radioso e di successo.”

L’annuncio relativo al nuovo capo della comunicazione del Club verrà formulato nelle prossime settimane.