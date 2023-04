Cesena FC e All Together Charity al fianco del Bufalini

Il club bianconero ha acquistato le uova di Pasqua realizzate dall’associazione e una rappresentanza di calciatori ne ha fatto dono ai bambini del reparto di pediatria.

Si rinnova la collaborazione tra il Cesena FC e l’ospedale Bufalini. Nella giornata di ieri, infatti, una rappresentanza di calciatori della prima squadra, accompagnati dal club manager Alberto Santarelli, hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria, day hospital e terapia intensiva neonatale e pediatrica. I nove calciatori presenti – Andrea Ciofi, Nicolò Bianchi, Marco Calderoni, Simone Corazza, Mario Mercadante, Luca Lewis, Giacomo Zecca, Stiven e Cristian Shpendi – hanno portato in dono le uova di Pasqua brandizzate con il simbolo del cavalluccio, ma soprattutto un sorriso ai bambini ricoverati.

L’iniziativa è stata condotta in collaborazione con l’associazione “All Together Charity”, che il prossimo 17 giugno compirà il primo anno di vita ed è nata proprio con lo scopo di aiutare il reparto di pediatria del Bufalini. Anche in questo caso, infatti, il ricavato delle uova realizzate dall’associazione e acquistate dal club bianconero sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto “Pediatria a misura di bambino” creato nel 2005 per iniziativa dell’U.O. Pubbliche Relazioni e Comunicazioni dell’Azienda Sanitaria di Cesena con l’obiettivo di aiutare i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico a superare con minor angoscia la malattia e il percorso di cura.

Uno dei soci fondatori di“All Together Charity”, insieme a Denny Graffiedi e Raffaele Antolini, è Michele Antoniacci, che dopo una trafila di tredici anni nel settore giovanile del Cesena, arrivò a debuttare in prima squadra nella stagione 2002/03 (Arezzo-Cesena 1-0 nella Coppa Italia di Serie C): “Siamo tutti e tre grandi tifosi del Cavalluccio e aver potuto unire la fede bianconera ad una iniziativa di solidarietà della nostra associazione rappresenta il coronamento di un sogno. Aver visto così tanti calciatori coinvolti in questa attività ci rende ancora più orgogliosi della nostra squadra”.

Ad accogliere la delegazione bianconera erano presenti il Dottor Marcello Stella, direttore del reparto, la coordinatrice infermieristica Alice Rasi, Elisabetta Montesi direttrice Uo accoglienza, marketing e Fundraising, insieme alla collaboratrice Manuela Guido. “Ringrazio, a nome mio e di tutta l’equipe del reparto, il Cesena FC che continua da anni a sostenere la pediatria e la terapia intensiva neonatale del Bufalini, con iniziative concrete che denotano una grande sensibilità verso la sanità locale – ha dichiarato il Dottor Marcello Stella -. Questa iniziativa, condotta insieme all’associazione “All together charity”, oltre ad allietare i bambini durante l’esperienza del ricovero, consentirà di migliorare la qualità dell’assistenza. L’obiettivo della raccolta fondi dalla vendita delle uova è infatti quello di contribuire a dotare il reparto di uno strumento che consenta una ventilazione del neonato prematuro sia non invasiva, quindi delicata tramite le vie nasali, sia una invasiva tramite intubazione tracheale per le patologie più severe”.