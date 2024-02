Celine Delia (FIPE) vicecampionessa europea nella categoria fino a 55kg

Celine Delia, alla sua prima esperienza in un Campionato Continentale Senior, sale sul secondo gradino del podio a Sofia, in Bulgaria nella categoria fino a 55 kg con un totale di 195 kg. Per lei anche l’argento di slancio con 111 kg sollevati in terza prova.

Nello strappo l’azzurra (Team Italia/FIPE) è tra le ultime a salire in pedana, con 83 kg. Non va la prima, con il bilanciere che non riesce ad incastrarsi; va invece la seconda in cui Celine non ha paura di alzare la posta in palio a 84 kg. Dopo gli 85 kg sollevati dall’atleta bielorussa Yulia Hulina e dalla turca Burcu Alici, l’azzurra si propone in terza prova con 86 kg ma anche questa volta non riesce l’incastro. Ce la fa invece la norvegese Sol Anette Waaler che scavalca tutti e va a piazzarsi in testa alla classifica, facendo scivolare la Delia al 4° posto di specialità, ad un solo kilo dal podio.

È di nuovo battaglia nello slancio: Celine sale in pedana con 105 ma non riesce la girata. Convinta dei suoi mezzi però rilancia senza paura e torna in pedana con 107 kg e questa volta non li sbaglia, scalzando tutte le avversarie e piazzandosi in testa. È sfida a due, dunque, tra Celine Delia e l’armena Aleksandra Grigoryan. L’Azzurra alza la posta sollevando 111 kg in terza prova, la misura del (suo) record italiano di specialità, raggiungendo un totale di 195 kg; riesce nel miracolo l’avversaria armena che tira su 115 kg, misura utile a scavalcare l’italiana e piazzarsi in testa alla classifica. Tanta soddisfazione comunque per l’Azzurra che, al suo primo Europeo Senior, riesce a conquistare due preziose medaglie d’argento.

Domani doppio appuntamento Azzurro a Sofia: alle ore 16.00 sale in pedana nella categoria 59 kg Lucrezia Magistris, che tenterà di incrementare i suoi 217 kg della ranking list olimpica di almeno 5 kg con l’obiettivo di salire dalla sua 12° posizione ed entrare nella top ten. Alle 19.00 arriva poi Sergio Massidda, già secondo nella ranking list nella categoria 61 kg, e che gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso.

Sebastiano Corbu: “Celine è stata brava. L’armena nell’ultima prova ha fatto davvero un miracolo. Prendiamoci questa medaglia d’argento all’esordio in un Europeo Senior che è stato un ottimo risultato e conferma l’ottima preparazione fatta”.

Celine Ludovica Delia: “Sono contentissima e soddisfatta per questa medaglia conquistata. La gara è stata durissima, peccato per lo strappo che poteva andare decisamente meglio visto la preparazione che ho fatto. Mi rifarò al Mondiale.”