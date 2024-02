Regione Puglia: avviso pubblico MiniPIA

Con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro è stato diffuso l’avviso pubblico relativo ai MiniPia, Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA), destinato alle micro e piccole imprese, comprese quelle che raggiungono la qualifica di media impresa esclusivamente attraverso partecipazioni, oltre che ai liberi professionisti.

Le agevolazioni offerte attraverso i MiniPia, nella forma del contributo a fondo perduto, mirano a stimolare la crescita e lo sviluppo delle imprese a livello locale, incentivando gli investimenti produttivi focalizzati su tecnologie abilitanti e innovazioni legate ai temi della digitalizzazione e dell’ecosostenibilità.

I programmi di investimento dei MiniPia devono rientrare in un importo complessivo ammissibile compreso tra 30mila e 5 milioni di euro.

Le spese ammissibili per i programmi di investimento produttivo non devono superare il 90% dell’importo totale del progetto integrato.

Vi sono limiti specifici per tipologie di investimento:

gli investimenti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, così come quelli per l’innovazione tecnologica, non possono superare 1 milione di euro ciascuno.

gli investimenti per la formazione non devono superare i 500mila euro .

. gli investimenti per la tutela dell’ambiente sono limitati a un massimo di 3 milioni di euro .

. le spese per servizi di consulenza, compresa l’internazionalizzazione, e le spese per la partecipazione alle fiere non devono superare complessivamente i 500mila euro.

Il sostegno è un mix tra una sovvenzione diretta a fondo perduto e un contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi relativi al finanziamento bancario. Nella determinazione dell’Esl (Equivalente sovvenzione lorda) è previsto anche il rilascio delle eventuali garanzie sul finanziamento bancario, al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, che potrà garantire le risorse finanziarie necessarie a sostenere i programmi di sviluppo anche delle imprese di minore dimensione.