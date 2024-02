Stadi: RedBird, 1 miliardo per la “City” del Milan

Il nuovo stadio costerà circa la metà della cifra complessiva. Il resto dell’investimento riguarderà la realizzazione di opere e strutture complementari.

(di Davide Pollastri) – Secondo quanto riportato dal noto avvocato Felice Raimondo (sul proprio blog), l’AC Milan ha completato l’acquisizione del 90% di SportLifeCity, la società proprietaria dei terreni su cui sorgerà il nuovo impianto rossonero.

Le cifre sono da capogiro: dopo un primo investimento di 40 milioni di euro per l’ottenimento dell’area di 560mila mq con relative spese amministrative e di progettazione, seguirà un ulteriore impegno economico di 948.857.937 euro per la realizzazione di uno stadio da 70mila posti, delle strutture che faranno da cornice all’impianto (sede del club, un hotel con 200 camere, un teatro, il museo della squadra, lo store, un’area di intrattenimento, un energy center per la produzione di energia elettrica, un acquario e persino la riqualificazione della Cascina San Francesco), delle opere di bonifica e delle infrastrutture che RedBird cederà gratuitamente all’amministrazione pubblica.

L’investimento nel quale crede RedBird (proprietaria del gruppo AC Milan), ad oggi, non ha precedenti nel calcio italiano.

Per la progettazione e la realizzazione di un progetto di tale portata, il Milan ha scelto un’eccellenza del settore: Manica Architecture, uno dei più importanti studi al mondo (tra gli impianti realizzati dall’agenzia meritano una particolare attenzione il Chase Center, casa dei Golden State Warriors, e l’Allegiant Stadium, sede dell’ultimo Super Bowl vinto dai Chiefs), che collaborerà con CAA Icon, azienda leader nella progettazione e gestione di impianti sportivi, e altri importanti professionisti del settore.

La dirigenza rossonera promette di inaugurare il nuovo impianto nella stagione 2028-29, ma sembra più probabile il 2029, nell’anno del 130º compleanno del club.