Casper Stylsvig (CRO Milan): Puntiamo a coinvolgere gli oltre 450 milioni di tifosi/simpatizzanti rossoneri presenti in tutto il mondo

“AC Milan è un brand leggendario, che guarda sempre al futuro, con l’obiettivo di coinvolgere gli oltre 450 milioni di tifosi/simpatizzanti rossoneri presenti in tutto il mondo. Oltre a ciò puntiamo a creare nuove opportunità di valore per i partner commerciali…Per vincere le sfide globali, all’interno dell’attuale contesto, è necessaria una chiara visione commerciale, che porti ad operare per priorità, in modo specifico in ciascuna area geografica. Proprio su questo stiamo lavorando per sfruttare il grande potenziale del nostro brand a livello worldwide”.

Lo ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer (CRO) di AC Milan, intervenuto oggi al World Football Summit, evento di business dedicato al mondo del calcio, durante il panel ‘How Football Clubs Secure Partnerships Outside their Local Geographies’ . Insieme al manager rossonero hanno partecipato anche Matthieu Fenaert (Real Valladolid), Marc Armstrong (PSG) e Andrew Hampel (Legends International).

Il WFS si chiude nella giornata di oggi (23-27 novembre) e passa idealmente il “testimone” al Football Innovation Forum (Istanbul – 28 maggio 2021).