BASKET: APU UDINE (A2) ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON PERONI

(di Daniele Caroleo) – L’APU Old Wild West Udine, squadra di basket della Serie A2, ha annunciato una nuova partnership con il celebre marchio di birra italiano Peroni.

Il brand, con la sua variante non pastorizzata, “Peroni Cruda”, affiancherà il club friulano per tutta la stagione 2020/2021 in qualità di Birra Ufficiale. La società di pallacanestro ha da poco iniziato la sua quinta stagione consecutiva in A2, debuttando domenica scorsa sul campo di Mantova. Peroni, con questo nuovo accordo, si conferma ancora una volta un marchio fortemente legato al mondo dello sport, vista anche la sua recente partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in qualità di sponsor della Nazionale di calcio, e le sue diverse collaborazioni con il Rugby italiano.

Peroni, ad Udine, si aggiunge dunque alle diverse sponsorizzazioni sottoscritte dal club bianconero di basket, come, ad esempio, l’agenzia per il lavoro During S.p.A., il Consorzio Agrario FVG, l’azienda specializzata nei trasporti Arriva Udine e Latte Carso S.p.A.