Conferenza stampa FIH: due novità importanti per la Federazione che vuole puntare sui giovani e sui valori etico-sociali

(di Michael Pellegrino) – Nella videoconferenza avvenuta alle ore 12.00 in data 22 dicembre 2021 il presidente della FIH (Federazione Italiana Hockey) Sergio Mignardi (nella foto in primo piano) ha annunciato due novità fondamentali : la FIH accoglie nella propria organizzazione la F.I.U.F. (Federazione Italiana Unihockey Floorball). Il presidente della FIUF, Giorgio Rambaldi, si è detto entusiasta di questa iniziativa perché la piccola realtà possa così crescere grazie a questa unione (la Federazione Unihockey Floorball conta finora un migliaio di tesserati con 35 società sportive); il prossimo anno (stagione 2022/2023) la FIH avrà anche un campionato nazionale élite (con 8 squadre maschili e 6 femminili), che verrà trasmesso in diretta tv da una importante piattaforma OTT.

Il presidente Sergio Mignardi ha rimarcato la presenza attiva della Federazione nelle iniziative sociali (per esempio con il parahockey e con l’attivazione di un comitato etico-sociale) e ha posto l’accento sul discorso dell’uguaglianza di genere, spiegando come molti membri nella FIH siano di sesso femminile. La Federazione, inoltre, punta fortemente sui giovani e sul settore giovanile infatti con il progetto “Happy hockey a scuola” (nella foto sopra) cerca di rendere partecipi, ragazzi e docenti, alle dinamiche motorie e relazionali che questo sport ha da offrire (la FIH è in contatto con almeno 300 scuole che hanno già aderito al progetto).

Per favorire ancor di più l’accessibilità ad un pubblico giovane, dopo la recente esperienza con RAI, la FIH, attraverso una piattaforma streaming OTT, renderà visibili tutte le partite nazionali (un esempio simile è già presente a livello internazionale con “Watch.Hockey”, app dedicata e pensata ai fan di questo sport).