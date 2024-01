Calcio, amichevole di lusso per il lancio del nuovo pallone “Tsunami” Macron

Amichevole di lusso al Sankt Jakob-Park dove l’FC Basel domani ospiterà il plurititolato Bayern Monaco. Un big match tra due squadre ricche di storia e di trofei, che necessita di un pallone all’altezza di questa sfida. Insieme ai campioni di entrambe le squadre, domani in campo ci sarà infatti il nuovo pallone Macron ‘Tsunami XI’, che farà il proprio esordio assoluto proprio in occasione di questa sfida di altissimo livello.

Il pallone ‘Tsunami XI’, interamente disegnato e sviluppato negli Headquarters Macron a Bologna, è caratterizzato da una struttura all’avanguardia. Composto da 16 pannelli termosaldati, la superficie esterna è in PU texturizzata che assicura il massimo delle prestazioni e un controllo ottimale. Un accessorio fondamentale, arricchito anche da una grafica moderna e geometrica dove il blu e l’azzurro si fondono con il bianco del pallone.

Per l’FC Basel si tratterà di una sorta di anteprima di quella che per tutti i club professionistici svizzeri diventerà la normalità a partire dalla prossima estate. La stagione 2024-25 sarà infatti la prima per Macron come nuovo Official Match Balls Partner per le competizioni organizzate dalla Swiss Football League, per le quali verrà messo a disposizione un pallone all’avanguardia sotto ogni aspetto e con una grafica esclusiva e interamente personalizzata.