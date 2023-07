Breaking News: Tebas (LaLiga) strappa con la European Leagues (EL)

Con una lettera inviata alle Leghe affiliate alla European Leagues (EL) LaLiga spagnola ha confermato la propria volontà di uscire dall’Associazione che storicamente rappresenta gli interessi delle Leghe nazionali professionistiche in Europa (il quartier generale è a Nyon in Svizzera).

Il tutto è stato inviato pochi minuti fa, via mail, per conoscenza ai membri “associati”, allegando una lettera firmata da Javier Tebas, presidente della prima divisione del calcio iberico.

In sintesi il messaggio partito stamattina dalla mail di Javier Morente Garcìa direttore delle relazioni con le International Sports Associations:

In allegato una lettera firmata da Javier Tebas, presidente de LaLiga. Come abbiamo annunciato ormai da quasi un anno, nel mese di settembre 2022 abbiamo deciso di lasciare il Consiglio Direttivo e successivamente nel dicembre 2022 abbiamo comunicato ufficialmente la nostra uscita dall’Associazione a partire dal 1° luglio 2023, pertanto LaLiga lascia ufficialmente la European Leagues (EL).

Vale la pena ricordare che è certamente possibile unire forze, strategie e obiettivi senza appartenere ad una particolare Associazione, poiché la cosa più importante sono gli obiettivi fissati e il modo con il quasi si punta a raggiungerli.

La Liga ovviamente rimane a completa disposizione di ogni singolo campionato europeo per qualsiasi cosa, come abbiamo fatto finora per molti anni.