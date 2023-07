Adidas is Back. La casa tedesca torna a vestire l’AS Roma

AS Roma e adidas tornano a collaborare grazie alla partnership che vedrà il brand dalle tre strisce vestire tutte le squadre giallorosse (maschile, femminile, giovanili ed Esports) a partire dalla stagione 2023-24 (nella precedente stagione il brand capitolino era legato all’americana New Balance).

La casa di sportswear con sede a Herzogenaurach ha appena lanciato la news sul portale della Roma con il messaggio “Adidas is Back” (oltre ad un reel su Instagram che ha già raccolto migliaia di like).

È il 19 aprile del 1978 la prima volta in cui i colori giallorossi vengono utilizzati su una maglia adidas. Quel giorno la Roma vincerà in casa contro il Verona per 2-1. Poco più di un mese dopo, il 7 maggio del 1978, l’amatissimo capitano Agostino Di Bartolomei segnerà un gol indossando proprio quella maglia. Tra i protagonisti con quelle divise ci sono anche altre due bandiere come Sergio Santarini e Giancarlo De Sisti.

Tra il 1991 e il 1994 adidas conquista definitivamente il cuore dei tifosi romanisti realizzando alcune delle maglie più apprezzate di sempre. (fonte: AS Roma)