Breaking News – Attacco bellico su grande scala della Russia contro l’Ucraina

Alle prime ore della mattina è scattato l’attacco bellico (su grande scala) della Russia di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Esplosioni molto forti sono state registrate non solo all’interno dei territori filoseparatisti russi, ma anche a Kiev, capitale della Ucraina.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato, pubblicamente in tv, l’autorizzazione a operazioni militari nel Donbass lanciando un appello ai soldati ucraini perchè depongano definitivamente le armi. Il capo del Cremlino ha intimato, inoltre, ai Paesi stranieri (a partire dagli stati appartenenti al blocco NATO) di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Esplosioni sono state avvertite a Kiev e in altre città. E’ stato l’inizio dell’invasione militare da parte di truppe regolari russe.

Pronta la reazione della comunità internazionale, dal presidente americano Joe Biden all’Unione europea: “L’attacco russo è inaccettabile e ingiustificabile. La risposta sarà forte”.

La posizione italiana: “Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO (OTAN) per rispondere immediatamente, con unità e determinazione“.

«Inaccettabile attacco bellico su grande scala della Russia di Putin contro l’Ucraina. L’Europa ripiomba in un passato che speravamo di non rivivere più. È il tempo delle scelte di campo. L’Occidente e la comunità internazionale siano uniti nel mettere in campo ogni utile misura a sostegno di Kiev e del rispetto del diritto internazionale». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.