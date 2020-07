Boom di partnership per l’area commerciale della Federcalcio. Debutta Equilibra al fianco degli Azzurri

Come anticipato ieri da Sporteconomy, Equilibra (azienda di profilo nazionale con sede a Torino) è il nuovo official partner degli Azzurri fino al 2022. Dopo l’internalizzazione dell’area commerciale questo è l’11° partner nuovo entrato nella “famiglia” commerciale della Federcalcio. Il dipartimento guidato da Giovanni Valentini (con la supervisione del segretario Marco Brunelli e del presidente Gabriele Gravina) consegue un nuovo successo con brand del calibro di TeamSystem, TimVision, Esselunga (partner anche della nazionale femminile), VivaTicket, Deliveroo, Pupa, Fonzies, Ringo (Barilla group), Venice Airport, Forte Village e VivaTicket. A questi si affiancherà da oggi Equilibra (controllato al 75% dalla multinazionale Unilever).

Equilibra, azienda italiana nata per aiutare le persone a ritrovare il benessere in modo naturale, diventa Official Partner della FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio per il prossimo triennio (2020-2022): tra gli obiettivi della partnership la promozione di un corretto approccio al benessere e all’integrazione alimentare in ambito sportivo ed il sostegno a progetti sociali volti a diffondere la cultura del rispetto e della non violenza.

L’anticipazione data ieri dall’agenzia Sporteconomy

(nella foto centrale il direttore commerciale Giovanni Valentini)