A.C. Monza presenta in Autodromo le nuove divise Lotto

A.C. Monza (neo promossa in Serie B) e Lotto Sport Italia si sono ritrovati all’Autodromo Nazionale Monza per presentare le divise da gioco della prossima stagione 2020/2021.

Per il ritorno in Serie B viene confermata la prima maglia nel segno della tradizione con la banda verticale bianca su sfondo rosso “flame red”, la divisa da trasferta bianca con banda rossa e la terza blu navy con banda biancorossa. Tradizione che si mischia all’innovazione grazie alla speciale texture che Lotto Sport ha creato per tutte le divise. A campeggiare sul colletto, per il secondo anno consecutivo il logo dell’Autodromo cittadino, come segno distintivo in qualità di City Partner.

Le divise sono state svelate in anteprima nella suggestiva “Sala Regione” dell’Autodromo Nazionale Monza alla presenza dei partner biancorossi e della stampa.

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia ha commentato: «Lotto ha creduto da subito nell’ambizioso progetto del Monza, che già nel primo anno di collaborazione ha regalato grandi emozioni. Emozioni legate alle straordinarie prestazioni della squadra e al traguardo della promozione in Serie B, conquistata di fatto ben prima della conclusione del campionato. Un risultato costruito con determinazione e competenza, con professionalità e lungimiranza, ma soprattutto con passione. Ed è la passione per il calcio e per lo sport a rappresentare uno dei valori più importanti che condividiamo con questa straordinaria società….Il mio augurio è che con questa maglia possiamo scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della storia del Monza e contribuire a raccontare una stagione ricca di successi e soddisfazioni per tutti».