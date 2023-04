Boom di attenzione mediatica per il Tour of the Alps 2023

Il Tour of the Alps è pronto a tenere incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo. Dal 17 al 21 aprile, le strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino avranno gli occhi del mondo puntati addosso, pronti a seguire lo spettacolo del grande ciclismo. La scelta di puntare su un format di tappe brevi, esplosive e spettacolari sta premiando sempre di più gli organizzatori del G.S. Alto Garda, che anche nel 2023 potranno offrire uno spettacolo televisivo di alta qualità. Come nelle passate edizioni, le immagini della corsa euro-regionale saranno prodotte e distribuite a livello internazionale da PMG Sport, società specializzata in format multimediale, con la strategica sinergia di Infront Sports&Media. Il grande pubblico potrà seguire la sfida del Tour of the Alps con due ore di diretta al giorno, dalle 13:30 alle 15:30, ad eccezione della 3a tappa di mercoledì 19 aprile, in onda dalle 12:30 alle 14:30. In Italia, la diretta sarà visibile sulle reti RaiSport e sulla piattaforma web Raiplay, con copertura in diretta streaming. Altrettanto ampia sarà anche la copertura internazionale con la trasmissione in diretta su Eurosport1, Eurosport2 ed Eurosport Player, che diffonderanno il segnale in Europa (Italia inclusa), Est Asiatico, USA, Canada, Sudamerica, America Centrale, Area Pacifico e Subcontinente Indiano. Altrettanto avverrà su L’Equipe TV (Francia) e TV2 (Danimarca). La TV austriaca ORF seguirà invece l’evento con spazi di cronaca e approfondimento dedicati. Inoltre, la corsa a tappe euro-regionale sarà visibile anche su GCN e su altre piattaforme online, a cominciare dalla pagina Facebook e dal canale Youtube di PMG Sport, dal quotidiano “La Repubblica”, sul sito Tuttobiciweb.it e sul portale della Federazione Italiana Ciclismo.