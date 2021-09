Bologna Fc 1909 annuncia eToro come nuovo top partner

Il Bologna Fc 1909 ha annunciato la partnership con la piattaforma di investimento multi-asset globale eToro.

Fondata nel 2007, eToro è il principale social network di investimento al mondo con oltre 20 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. La piattaforma offre ai clienti Italiana l’accesso non solo a una scelta di strumenti di investimento – dalle azioni frazionarie e dagli ETF, alle materie prime e ai cryptoasset – ma anche una scelta di come investire. Gli utenti di eToro possono investire direttamente loro stessi, copiare un altro investitore o investire in uno dei portafogli intelligenti di eToro.

Christoph Winterling, direttore dell’area marketing e commerciale del Bologna, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la partnership con eToro, marchio globale e leader di mercato. Questo accordo conferma la crescita in tutto il mondo del nostro club”.

Emanuela Manor, Regional Manager di eToro Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver collaborato con il Bologna Fc 1909 in vista della nuova stagione. Come piattaforma di investimento multi-asset globale, vogliamo aprire i mercati finanziari a tutti. Non vediamo l’ora di lavorare con il Club per aiutare ad avvicinare i fan all’azione e educarli sugli investimenti”.

In qualità di partner di Bologna Fc 1909, eToro otterrà un’esposizione globale attraverso una vasta gamma di opportunità di marketing tra cui schede LED per il giorno della partita, sfondi multimediali, biglietti e diritti digitali.