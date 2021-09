eToro sbarca nel calcio italiano e si lega a 8 club di Serie A

eToro, dopo aver siglato collaborazioni con diversi club in Europa, ha annunciato il significativo allargamento delle sue collaborazioni, siglando accordi con otto squadre della Serie A italiana per la stagione 2021/22. Con un significativo investimento nella serie A italiana, eToro sarà il partner ufficiale di Bologna, Cagliari, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Udinese, Verona, a cui si aggiunge un accordo LED-only con la Salernitana.

La piattaforma di investimento multi-asset, offre ai propri clienti in Italia accesso non solo a una scelta di strumenti di investimento – da azioni frazionate ed ETF, a materie prime e cripto-asset – ma anche la possibilità di decidere come investire. Gli utenti eToro possono investire direttamente da soli, copiare un altro investitore o decidere di investire in uno dei portafogli smart di eToro.

Emanuela Manor, Regional Manager per l’Italia di eToro ha così commentato “eToro ritiene che le sponsorizzazioni siano uno strumento molto efficace per entrare in contatto con i veri appassionati di uno sport. Con il forte aumento del numero delle persone che si sono avvicinate ai mercati finanziari quest’anno, l’educazione finanziaria non è mai stata così importante. Lavoreremo con in club per rendere i mercati più accessibili, portando i tifosi più vicini all’azione, educandoli su come si investe”.

eToro vanta un grande portafoglio di partnership globali che comprende svariati club calcistici europei oltre ad altri sport, incluso il Rugby Australia. Essendo uno tra i maggiori sponsor europei, eToro continuerà ad incrementare i suoi investimenti tra le comunità sportive in tutto il mondo.