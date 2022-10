Bodybuilding: Andrea Presti rappresenterà l’Italia al “Mister Olympia”

“La qualificazione a Mister Olympia (brand storico della IFBB Pro League, con sede a Pittsburgh), da sempre la “gara delle gare” del culturismo, è un successo sportivo non solo personale, ma per tutto il movimento del bodybuilding tricolore. Sono anche l’unico azzurro al mondo ad essersi qualificato per due volte consecutive e sfiderò i migliori della specialità (attesi in Nevada tra i 25 ed i 30 atleti), provenienti da tutti i continenti (inclusi Paesi come Iran, Egitto, Nigeria, Brasile o ancora Ucraina)” ha dichiarato Andrea Presti (nella foto in primo piano).

In Italia il bodybuilding è un movimento in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (tra pro e dilettanti). Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato in Italia in non meno di 18 milioni di iscritti.

“Mister Olympia” è la più importante manifestazione internazionale di culturismo e si tiene annualmente a partire dal 1965. Diventata popolare soprattutto per i 7 titoli iridati vinti dal bodybuilder Arnold Schwarzenegger, prima di diventare attore, produttore e Governatore della California.