Bmw investe su running e ciclismo. Al centro sport e sostenibilità di lungo periodo

Secondo quanto riporta Today.it/motori, da agosto a dicembre 2020 il marchio Bmw sarà presente nei villaggi di 5 manifestazioni di rilievo nazionale (una ciclistica e quattro podistiche). Per quest’anno la casa tedesca ha scelto il running e il ciclismo come asset all’interno dei quali comunicare il progetto “The Science Of Breath”, in quanto discipline che rappresentano al meglio non solo il perfetto equilibrio fra performance, benessere personale e attenzione ambientale, ma anche i valori di Bmw. In questi sport il respiro diventa uno strumento fondamentale per migliorare la prestazione e trasformarla in un’attività tanto rigenerante quanto sostenibile nel lungo periodo.

Ogni tappa sarà l’occasione approfondire la “scienza del respiro” e immergersi nell’esperienza del mondo Bmw i e Bmw Plug-in Hybrid.

A tutti coloro che si registreranno presso lo stand Bmw e poi si recheranno presso un Concessionario ufficiale Bmw per effettuare un test drive di una vettura elettrica o ibrida plug-in della gamma Bmw, verrà offerta la possibilità di vincere un viaggio a Tromsø (Norvegia) per unirsi ai maratoneti provenienti da ogni parte del mondo che correranno la Maratona del Sole di Mezzanotte, certificata come la maratona più a nord del mondo.

Per le maratone di Venezia, Firenze e “We Run Rome”, il marchio di automotive si è affidata per l’advisoring strategico alla “Boomerang Communication” di Stefano Morroni.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

° Campionato Italiano di Ciclismo 23 agosto

° Venice Marathon 25 ottobre

° Firenze Marathon 29 novembre

° Milano 2021 Half Marathon 29 novembre

° We Run Rome 31 dicembre