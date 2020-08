Campione per sempre se ha cultura Intelligente. Da un’idea-webinar di Marco Mazzi (Tre Emme Sport)

( di Marcel Vulpis) – “Campione per sempre se ha cultura Intelligente”, è un titolo che riassume la fondamentale importanza della connessione tra la cultura scolastica e sport.

, già da diversi mesi, sta realizzando dei momenti di incontro, per non dire “confronto”, su scala internazionale, perché correttamente vede nell’analisi e nell’approfondimento dei mercati, soprattutto di matrice anglofona, un grande momento di crescita per gli operatori dello sports-marketing tricolore. Spesso infatti lo sport italiano è un po’ troppo autoreferenziale. Cioè si parla troppo addosso, senza mai monitorare con attenzione ciò che avviene all’estero (in una lettura critica della realtà). E’ chiaro che ci troviamo di fronte a modelli culturali e di dimensioni socio-economiche differenti, ma senza il “confronto” non ci può essere crescita. Lo sport italiano ha bisogno proprio in tempi di Covid, di nuove idee e di maggiore e migliore managerialità. Questi webinar, che continueranno, anche nei prossimi mesi, e che potranno essere seguiti (anche al di fuori dei momenti live) sull’account YouTube aperto dal ricercatore italiano sono una assoluta novità, perchè le relazioni create a livello internazionale sono messe a fattor comune della community degli operatori dello sport business (Mazzi tra l’altro è socio AssiManager ).