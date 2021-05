Blackburn Rovers vestirà Macron per i prossimi 5 anni

La storia del calcio sceglie Macron. Non si può dire altrimenti quando un’icona del calcio inglese come il Blackburn Rovers Football Club decide di indossare le maglie dell’azienda italiana (per le prossime 5 stagioni). Il brand tricolore vestirà, oltre alla prima squadra, anche la squadra femminile, il settore giovanile e la scuola calcio.

La fondazione del club dell’omonima cittadina del Lancashire risale al 5 novembre 1875 e un mese dopo, i bianco-blu giocarono la loro prima partita ufficiale contro una formazione di Church. Insieme a Everton e Aston Villa, il Blackburn Rovers è membro fondatore della Football League e della Premier League. Nella bacheca dei trofei vinti figurano 3 titoli di Campione d’Inghilterra, 6 FA Cup, 1 Coppa di Lega inglese e 1 Charity Shield. Per anni è stata una squadra di riferimento del calcio britannico ed è stata la prima squadra di alto livello ad adottare una delle più antiche disposizioni tattiche di gioco, la piramide di Cambridge, uno schema 2-3-5 che sul campo appariva come una piramide rovesciata il cui vertice era il portiere e che fu utilizzata per molto tempo fino alla modifica della regola del fuorigioco e all’avvento simultaneo del metodo e del sistema, nella seconda metà degli anni Venti.

Oggi il Blackburn milita nel Football League Championship (ha chiuso la stagione al 15° posto), la seconda divisione del campionato inglese di calcio e da oltre 120 anni disputa le sue partite casalinghe nello storico Ewood Park.

La già forte presenza di Macron nel calcio inglese si arricchisce ulteriormente con i Rovers, che a partire dalla stagione 2021-2022 avranno a disposizione kit gara, abbigliamento tecnico e una linea di merchandising caratterizzati dallo stile, design, tecnicità e qualità che fanno dell’azienda italiana un brand leader nel settore del teamwear. All’accordo di sponsorizzazione tecnica seguono lo studio e lo sviluppo di quelle che saranno le nuove maglie del Blackburn Rovers, nelle quali, in stretta collaborazione tra staff del club e ufficio stile di Macron, saranno ‘esaltati’ colori, simboli, storia e tradizione del club britannico.

“L’accordo con il Blackburn Rovers è molto importante per noi – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – e sono personalmente orgoglioso della partnership con questo prestigioso e storico club, che seguii con passione nella storica stagione 1994/95 quando, contro ogni previsione, vinsero la Premier League sotto la guida di Kenny Dalglish. Il Macron Hero, il nostro logo, rappresenta lo spirito combattivo, la passione, la determinazione nel raggiungere un obiettivo, il gusto per la sfida. Caratteristiche che sono insite in un club dalla storia immensa come il Blackburn Rovers e che cerchiamo di rendere tangibili nel design dell’iconica divisa da gioco. Eroi di un calcio antico, eroi del calcio moderno, eroi dello sport come il nostro Macron Hero”.