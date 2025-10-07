Marketing – NexumStp nuovo main sponsor di maglia dell’Olbia calcio (Serie D).

NexumStp, società italiana specializzata nnella consulenza aziendale, fiscale, legale e del lavoro, si è legata all’Olbia Calcio 1905 diventando main sponsor della squadra per la stagione sportiva 2025/26. L’accordo prevede la presenza del logo NexumStp sulle maglie ufficiali del club che milita nel campionato di Serie D, girone G (raggruppamento delle squadre di Sardegna, Lazio e Campania). Con questa sponsorizzazione, NexumStp conferma il suo impegno a supporto di progetti che valorizzano il territorio, rafforzando al tempo stesso il legame tra il mondo delle imprese e quello dello sport.