BIBIGO E’ IL PRIMO PARTNER DI MARKETING GLOBALE DELLA STORIA DEI LAKERS 

(di Fabio Sesti) – I Los Angeles Lakers (franchigia di NBA) hanno annunciato nella giornata di ieri una partnership di marketing globale pluriennale con Bibigo, marchio alimentare sudcoreano. Il logo Bibigo – che sostituisce la piattaforma di e-commerce Wish come sponsor principale del club – comparirà sulla spalla anteriore sinistra della iconica maglia gialloviola dei Lakers per la prima volta durante la prima partita di preseason contro i Brooklyn Nets, in programma il 3 ottobre allo Staples Center di Los Angeles. Per ora, la nuova maglia è comparsa sui profili social del club indossata da LeBron James, il quale per l’occasione ha messo in mostra anche il suo nuovo numero “6”, dopo aver dato l’addio al “23”.

Secondo fonti statunitensi, il club californiano percepirà dal nuovo sponsor una cifra intorno ai 100 milioni di dollari in cinque anni, ossia 20 a stagione. Si tratta di un accordo storico perché Bibigo è il primo partner di marketing internazionale di sempre dei Lakers.

La partnership includerà un programma di marketing integrato su larga scala e il marchio sarà visibile a bordo campo, sui Led e attraverso campagne digitali e social. Inoltre, i due brand collaboreranno in varie iniziative sia all’interno della grande area di Los Angeles, tra cui il progetto artistico “In the Paint”, che presenterà opere originali di artisti BIPOC (ossia neri, indigeni e persone di colore), che con la campagna Lakers Global Mural series che presenterà opere d’arte murale in tutto il mondo.