Betting: nuovi partner stranieri per la Serie A

Nelle ultime settimane sono stati stipulati accordi tra importanti società di calcio italiane e società di scommesse online operanti all’estero.

La SSC Napoli ha firmato pochi giorni fa un accordo di partnership con Crocobet, società di scommesse online leader in Georgia, grazie anche alla presenza di Khvicha Kvaratskelia, che potrebbe far avvicinare i tifosi georgiani al calcio italiano .

Precedentemente anche l’Inter aveva siglato un importante accodo di sponsorizzazione con HTH, società asiatica che opera nel settore dell’entertainment sportivo e in quello delle scommesse.

Durante i match delle prime giornate di A é sorto un altro caso; sui tabelloni di bordo campo, grazie alla realtà aumentata, è passato in rassegna il logo della “Liga Stavok”, una società di scommesse con sede in Russia, che avrebbe avuto presunti legami con l’oligarca Sulejman Kerimov. Tale logo è stato visto sia in Ucraina sia in Gran Bretagna. A prescindere dalla situazione geopolitica, rimane il fatto che un operatore straniero utilizza la Serie A per sponsorizzare le sue attività di scommesse. (fonte: Agimeg)