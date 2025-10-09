Betting – Co-marketing Orlando Magic (NBA)-Hard Rock Bet.

Gli Orlando Magic hanno annunciato una partnership pluriennale con Hard Rock Bet , che diventa così Official Sportsbook Partner della franchigia NBA. Si tratta della prima collaborazione nel settore delle scommesse sportive per la squadra di Orlando.

L’accordo, come anticipato dall’agenzia specializzata Agimeg, prevede una forte integrazione del brand Hard Rock Bet all’interno del Kia Center, l’arena dei Magic. Il marchio sarà visibile in diversi punti strategici: uno spazio dedicato al bookmaker nel livello Terrace, pannelli digitali a bordo campo e il logo permanente su entrambi i canestri durante le partite casalinghe.

Grazie alla partnership, i fan potranno accedere a nuove iniziative di coinvolgimento, tra cui promozioni esclusive, contenuti dedicati sui social e serate a tema durante le partite. Inoltre, attraverso l’app dell’operatore sarà disponibile il “Hard Rock Bet Magic Club”, un programma gratuito che offrirà bonus e ricompense ai tifosi della squadra in tutta la Florida.