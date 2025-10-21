Il tycoon ceco Michal Strnad acquisisce il Viktoria Plzeň, prossimo avversario della AS Roma in Europa League.

L’imprenditore ceco Michal Strnad (nella foto in primo piano), proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG, attraverso la sua società Palatua a.s, entra nel capitale dell’FC Viktoria Plzeň. L’accordo, firmato recentemente, prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza nella FC Viktoria Plzeň, a.s., società proprietaria del club (attualmente milita nella Gambrinus liga, la massima serie del campionato nazionale, e disputa le partite interne nello Stadio Města Plzně di Plzeň).

Il Viktoria Plzeň è uno dei principali club in Repubblica Ceca, stabilmente presente nelle competizioni europee e impegnato nell’edizione in corso della UEFA Europa League.

Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione dell’Autorità Antitrust Ceca (ÚOHS). Adolf Šádek resterà presidente del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club.

Si tratta di un investimento personale di Michal Strnad, non collegato al gruppo industriale e tecnologico CSG, di cui è proprietario. Pertanto, il FC Viktoria Plzeň non entrerà a far parte del gruppo CSG.

La società Palatua a.s., interamente controllata da Michal Strnad, acquista la partecipazione in FC Viktoria Plzeň, a.s. dall’attuale proprietario, la società austriaca FCVP GmbH.

Adolf Šádek manterrà una quota di minoranza, così come l’imprenditore svizzero Martin Dellenbach. Il valore dell’operazione non è stato reso pubblico.

Michal Strnad ha dichiarato: “Il Viktoria Plzeň è un club con una storia ricca e un’enorme importanza per la città di Plzeň e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città di Plzeň e con la sua amministrazione, con cui continueremo a cooperare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzeň.”

Tuttavia, le priorità del nuovo azionista di maggioranza non si concentrano solo sulle competizioni di vertice.

Strnad aggiunge: “Non si tratta solo di calcio di alto livello. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzeň. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani, e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzeň e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa.”

Informazioni su Michal Strnad

Michal Strnad è proprietario e CEO del gruppo industriale e tecnologico globale CSG, presente in Italia attraverso Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi. Il gruppo fornisce tecnologie in tutto il mondo che contribuiscono a un futuro più sicuro e stabile. CSG si concentra sullo sviluppo e la produzione di prodotti, sistemi e tecnologie strategicamente importanti nei settori, tra gli altri, della difesa, dell’aerospazio, e dell’automotive.

Michal Strnad guida il gruppo dal 2013 ed è diventato proprietario unico nel 2018. Sotto la sua direzione, CSG si è trasformata in un attore globale, leader nella produzione di munizioni di piccolo e grande calibro e importante sviluppatore e produttore di sistemi terrestri per forze armate e vigili del fuoco.

Tra le principali società del gruppo figurano il produttore ceco di sistemi terrestri Excalibur Army, la casa automobilistica ceca Tatra Trucks, il produttore slovacco di munizioni MSM Group, il produttore statunitense di munizioni di piccolo calibro The Kinetic Group, il produttore ceco di radar Eldis.

CSG impiega oltre 14.000 persone tra società integrate e affiliate.

Nel 2024, i ricavi di CSG (incluso The Kinetic Group per l’intero anno) hanno raggiunto 5,2 miliardi di euro, con ricavi consolidati pari a 4 miliardi di euro.

Parallelamente alla crescita del gruppo, Michal Strnad è attivo nel sostegno allo sport e al settore non profit. Il gruppo è recentemente diventato partner della Squadra Olimpica Ceca. Nel 2024 è stata istituita la Fondazione CSG, che si concentra sul sostegno ai vigili del fuoco volontari, agli studenti di talento e alle attività benefiche dei dipendenti.