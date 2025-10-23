Macron investe nel segmento lifestyle high-end. Ambassador i calciatori di Udinese, Crystal Palace e Basilea.

Dopo la campagna di lancio con protagonista Elisabetta Canalis, Macron rinforza ulteriormente il proprio impegno nel segmento lifestyle high-end coinvolgendo anche i suoi club-partner. Udinese (Italia), Crystal Palace (UK) e Basilea (Svizzera) indosseranno infatti gli outfit della collezione premium Macron O.N.E. in occasione dei rispettivi match in Serie A, UEFA Conference League e Super League, diventando così ambassador del concetto di Activefashion promosso da O.N.E.

Con questa iniziativa Macron estende la propria partnership con Udinese, Crystal Palace e Basilea, aprendo la nuova frontiera dell’Activefashionwear per i club. I calciatori delle tre squadre vestiranno i capi della linea O.N.E. per tutti i trasferimenti nel giorno di gara, l’arrivo allo stadio e la pitch inspection.

Gianluca Pavanello, CEO Macron: “La collezione O.N.E. – Own Nothing Else rappresenta un progetto strategico chiave per Macron e siamo contenti che Udinese, Crystal Palace e Basilea siano con noi sin dall’inizio di questo affascinante percorso. Macron O.N.E. è l’estetica che prende forma dallo sport e si evolve nella moda, unendo eleganza, dinamismo e funzionalità in un’unica visione, di cui i calciatori dei tre club saranno perfetti ambassador”.

I protagonisti della campagna Activefashionwear di Macron sono: