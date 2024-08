Betano diventa sponsor ufficiale della UEFA Europa League e della Conference League

La UEFA ha annunciato che Kaizen Gaming, una delle più grandi aziende di GameTech al mondo, e il suo marchio premium Betano saranno sponsor ufficiali della UEFA Europa League e della UEFA Conference League a partire dalla stagione 2024/25 fino alla stagione 2026/27. Stoiximan, il brand che Kaizen Gaming gestisce in Grecia e a Cipro, sarà invece visibile come sponsor della competizione in quei Paesi.

Il nuovo accordo, firmato ufficialmente a Montecarlo prima dei sorteggi delle competizioni UEFA per club maschili, si basa sul programma di sponsorizzazione di successo che ha reso Betano il primo partner di scommesse di UEFA EURO 2024. Nell’ambito di questa partnership, la Fondazione Kaizen e la UEFA Foundation for Children hanno unito le forze per sostenere il progetto 10mila smiles in cui 10.000 bambini provenienti da ambienti svantaggiati e con disabilità hanno assistito a 40 partite in dieci stadi durante UEFA EURO 2024.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Kaizen Gaming e il suo brand Betano per le prossime tre stagioni di UEFA Europa League e UEFA Conference League. Dopo aver constatato l’impressionante portata delle attività di sponsorizzazione a UEFA EURO 2024, non vediamo l’ora di ammirare come Betano interagirà col calcio europeo per club garantendo ancora più emozioni ai tifosi”. (fonte: Uefa)