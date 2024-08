Enel Official Energy Partner della SS Lazio

Enel è il nuovo Official Energy Partner della S.S. Lazio e nel corso della prima giornata di campionato ha fatto il suo ingresso in campo allo Stadio Olimpico di Roma comparendo sui led, maxischermi e backdrop per le interviste pre e post-partita.

Il Gruppo energetico sarà al fianco dei biancocelesti per le prossime due stagioni , fino a Giugno 2026, in tutte le gare casalinghe di Campionato e Coppa Italia.

Una concorrenza in qualche modo indiretta a Enilive, nuovo sponsor della Serie A 2024/25.