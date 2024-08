Floki nuovo official crypto partner del Nottingham Forest in Premier League

Floki* specializzata nel sistema delle criptovalute (nasce storicamente sul mercato come “meme”), ha annunciato una partnership commerciale con il Nottingham Forest FC per questa nuova stagione in English Premier League (EPL).

In qualità di partner del club nel settore delle criptovalute, Floki utilizzerà la piattaforma EPL per ottenere nuova e più forte visibilità per il proprio marchio.

L’accordo in esame include visibilità sui led dello stadio per 3 minuti, durante le partite casalinghe, e il posizionamento del marchio sui backdrop, per interviste e press meeting, oltre ad azioni speciali (dedicate alla tifoseria) sulle principali piattaforme digitali e social media. Oltre a promuovere la sua criptovaluta, Floki ha messo a sistema anche il brand “Valhalla” (nella foto sotto), un gioco MMORPG (è un videogioco di ruolo che viene svolto contemporaneamente da più persone reali tramite Internet).

Appena un anno fa, in Italia, si è legato agli ex campioni d’Italia della SSC Napoli, di cui è stato sponsor di manica (sleeve sponsor).