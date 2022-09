Basket: Google diventa global sponsor della FIBA

(di Marco Casalone) – Google prosegue nel suo piano di investimenti nel basket femminile e, dopo aver siglato nello scorso anno una partnership pluriennale con la global partner della Federazione e di sponsor della FIBA Women’s Basketball World Cup, i Campionati del Mondo femminili, in programma in Australia a partire dal prossimo 22 settembre. Google prosegue nel suo piano di investimenti nel basket femminile e, dopo aver siglato nello scorso anno una partnership pluriennale con la WNBA (la lega professionistica di pallacanestro femminile statunitense), ha raggiunto un accordo con la FIBA (l’organo di governo mondiale del basket) per ricoprire il ruolo didella Federazione e di sponsor della FIBA, i Campionati del Mondo femminili, in programma in Australia a partire dal prossimo 22 settembre.

Il colosso dei servizi online sponsorizzerà in esclusiva il riconoscimento riservato alla MVP di ogni incontro e il premio “Allstar 5“, destinato alle cinque migliori giocatrici dell’intera competizione.

Inoltre, l’azienda californiana collaborerà con l’emittente televisiva ESPN per la trasmissione in diretta della totalità dei match: sei partite verranno trasmesse negli USA sui canali ESPN2 e ESPNU, le restanti troveranno invece spazio sul servizio di streaming a pagamento ESPN+, che ne condividerà la trasmissione live con il canale ufficiale FIBA sulla piattaforma web YouTube.

Kate Johnson, global marketing director di Google per lo sport, ha spiegato come “la partnership con FIBA sia nata sul modello di quella da noi stipulata con la WNBA nel 2021; da sempre Google si impegna a sostenere la parità di rappresentanza di genere nello sport ed attraverso questa collaborazione con FIBA e ESPN vogliamo continuare ad aumentare la visibilità del basket femminile in tutto il mondo e fornire alle atlete il riconoscimento che meritano e per il quale hanno così duramente lavorato”.

Il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis ha invece sottolineato come “la Federazione sia determinata a rafforzare il basket femminile e portarlo ad un livello ancora più alto; siamo lieti di lavorare con un marchio così prestigioso come Google, che grazie alla sua rete globale può aprire innumerevoli possibilità di sviluppo e crescita per il nostro sport”. Con questa nuova sponsorizzazione la FIBA prova anche a reagire ad una situazione economica particolarmente complicata, visto il calo di fatturato del 50% fatto registrare nello scorso anno ed i 12 milioni di euro di perdite subite a fine 2021.